Украинский министр призвал прекратить транспортное сообщение с Россией

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил РИА Новости, что железнодорожное и автобусное сообщение с Россией должно быть прекращено.

С октября 2015 года на Украине введен запрет на полеты российских авиакомпаний и транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва в качестве "зеркальной меры" ввела запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России.

"Я исхожу с того, что нам незачем ездить в РФ… На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") пересмотрит свою политику", — сказал Омелян, добавив, что после прекращения авиасообщения между странами "небо на голову не упало".

Министр признал, что в России живут члены семей украинцев. "Но опять же, пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину… Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего", — добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе, а также обязал разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.

Ранее в Верховной Раде призывали ввести с Россией визовый режим, однако власти в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.