ФБР помогает Грузии с установлением цели ликвидированных террористов

ТБИЛИСИ, 5 дек – РИА Новости. Глава службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что вместе с американским ФБР ведется совместная работа над установлением того, каков был точный план ликвидированных при спецоперации в Тбилиси подозреваемых в терроризме.

Контртеррористическая операция прошла на окраине Тбилиси 22 ноября. Трое подозреваемых в терроризме были ликвидированы, один задержан. Спецоперация длилась в течение 20 часов. Как заявили ранее в службе госбезопасности, среди ликвидированных — предположительный организатор теракта в Стамбульском аэропорту Ахмед Чатаев. Он покончил с собой в квартире, в которой находился в ходе спецоперации.

Гомелаури, по требованию оппозиции, в понедельник вечером провел встречу с депутатами парламента, чтобы ответить на их вопросы в связи с прошедшей спецоперацией.

"Нам помогают коллеги из следственного бюро ФБР. Они сыграли большую роль в обнаружении тайника с оружием. С целью установления того, каковы были планы преступной группы, ведется работа по двум направлениям. Я пока не могу говорить о том, планировали они совершить теракт на Грузию, или на другое направление", — заявил Гомелаури журналистам после встречи с депутатами.