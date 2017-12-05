Макфол получил в подарок от российского посла Антонова бутылку водки

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Экс-посол США в Москве Майкл Макфол сообщил, что получил в подарок от главы российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолия Антонова бутылку водки.

"Подарок от Посла Антонова. Спасибо МИД!" — написал Макфол в своем Facebook, сопроводив запись фотографией бутылки водки в деревянном футляре с символикой российского посольства.

Антонов и Макфол на прошлой неделе участвовали в обсуждении отношений двух стран в Стэнфордском университете, где Макфол работает профессором.

Макфол был послом США в России в 2012-2014 годах. Он включен в российский санкционный список с запретом въезда в страну.