США обеспокоены недавними арестами членов НАБУ на Украине

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. США обеспокоены арестами членов антикоррупционного бюро на Украине и полагают, что такие события рискуют подорвать международную поддержку страны, заявили в госдепартаменте.

"Последние события, в том числе срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и захват конфиденциальных досье НАБУ вызывают обеспокоенность по поводу приверженности Украины борьбе с коррупцией", — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

"Эти действия, как представляется, являются частью усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым Соединенные Штаты и другие оказали поддержку. Они подрывают общественное доверие и рискуют подорвать международную поддержку Украины", — отмечают в госдепартаменте.

Ранее Государственная миграционная служба Украины заявила, что агента НАБУ задержали при попытке дать взятку чиновнику миграционного ведомства, при этом в НАБУ заявляют, что Генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы в миграционной службе. Генпрокурор Украины заявил, что действия агента НАБУ незаконны и являются провокацией. В пятницу президент Петр Порошенко заявил, что публичные межведомственные конфликты вышли за рамки "разумной конкуренции".

В госдепартаменте также процитировали госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее заявил, что "это не поможет Украине бороться за свое тело в Донбассе, если потеряет душу в результате коррупции".

"Антикоррупционные институты должны быть поддержаны, обеспечены ресурсами и защищены", — приводят в госдепе слова Тиллерсона.

"Отражая выбор народа Украины, США призывают все ветви власти Украины совместно работать над ликвидацией коррупции в общественной жизни. Искоренение коррупции является ключом к достижению стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев", — говорится в заявлении госдепартамента.