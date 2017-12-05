ВМС Украины рассказали о новом катере для «москитных сил»

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первый серийный ракетный катер украинского производства "Лань" введут в состав флота Военно-морских сил Украины в 2019 году. Об этом сообщил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, передает "Украинскаий милитаристский портал".

По его словам, уже готов эскизный проект катера. Проекта 58260 "Лань" должен стать основой ударного потенциала украинских ВМС, в соответствии с принятой на ближайшие годы концепции развития "москитных сил", отмечает издание.

По плану будет построено не менее трех катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", которые сейчас разрабатываются, и иностранными огневыми системами.

Ранее Воронченко говорил, что катера "Лань" будут собираться на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

В октябре украинские СМИ сообщали, что ВМС Украины внедряет тактику "волчьей стаи", которую командование планирует применять против Черноморского флота России. Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного противника.

Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев заявлял, что эта "новая" тактика не имеет перспективы реального боевого применения и может нанести удар исключительно по бюджету собственной Украины. "Цель, какой бы малоразмерной она ни была, всегда "под зонтиком" — с обеспечением противокатерной, противолодочной, противовоздушной обороны ЧФ. Четыре имеющиеся в боевом составе украинского "москитного флота" бронекатера будут уничтожены задолго до того, как начнут предстартовую подготовку ударного ракетного оружия", — отмечал адмирал.