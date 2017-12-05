Хуситы продолжают удерживать журналиста Sputnik в здании телеканала в Сане

ОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы продолжают удерживать 41 журналиста в здании телеканала Yemen Today в Сане, среди них внештатный корреспондент российского агентства Sputnik в Йемене, сообщили РИА Новости два не зависимых друг от друга источника, имеющих контакты с хуситами.

"Он (корреспондент Sputnik) вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Общее число задержанных 41 человек", — сказал один из собеседников агентства.

Второй источник, близкий к хуситам, подтвердил эту информацию, а также предоставил РИА Новости список на арабском языке с именами 41 журналиста, которые находились в телецентре в момент его захвата. Он не ответил на вопрос о том, кем составлен список.

Внештатный корреспондент Sputnik в Йемене пропал и уже более суток не выходит на связь после захвата повстанцами-хуситами здания телецентра в Сане. В последний раз он общался с редакцией примерно в 14.30 мск в минувшее воскресенье. Корреспондент Sputnik является гражданином одной из арабских стран.

В понедельник вечером знакомый журналиста сообщил РИА Новости, что неизвестные, вероятно, хуситы, провели в его доме обыск, а самого его близкие не видели после того, как он ушел на работу в телецентр. В пресс-службе Sputnik заявили, что агентство делает все возможное для выяснения судьбы своего внештатного корреспондента.

Повстанцы в минувшую субботу захватили телецентр, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Это произошло на фоне обострения конфликта в Йемене и убийства экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, чью позицию поддерживал телеканал.

Yemen Today известен как канал, связанный с партией Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла". Данный канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия экс-президента позже подтвердила его гибель.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" в 2012 году он встал на сторону хуситов в восстании против нового правительства, начавшемся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами вместе воевали против правительственных сил и поддержавшей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.