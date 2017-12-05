Макрон обеспокоен, что США могут признать Иерусалим столицей Израиля

ПАРИЖ, 5 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом выразил обеспокоенность возможным признанием американцами Иерусалима столицей Израиля, говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент Франции выразил обеспокоенность возможным односторонним признанием США Иерусалима столицей государства Израиль. Эммануэль Макрон напомнил, что статус Иерусалима должен быть определен в рамках мирных переговоров между израильтянами и палестинцами", — сказано в коммюнике.

В администрации Макрона вновь подтвердили приверженность Парижа концепции двух независимых государств — Израиля и Палестины — живущих бок о бок в мире и безопасности.

Лидеры Франции и США также обсудили ситуацию в Ираке и другие вопросы международной повестки дня.