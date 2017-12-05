ВС разрешил исполнение указа Трампа о запрете въезда гражданам шести стран

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа полную реализацию всех положений указа по иммиграции, запрещающего въезд гражданам шести стран, говорится в решении суда.

Суд высказался за реализацию указа 7 голосами против 2. Решение носит временный характер — до окончательного рассмотрения исков, поданных против указа, однако намекает на то, что суд считает администрацию вправе накладывать содержащиеся в указе ограничения.

Ранее суды нижестоящей инстанции постановляли, что граждане шести стран, которые могут обосновать свою родственную связь с гражданином США, все же могут въехать на американскую территорию, но Верховный суд с этим не согласился. Иски против указа слушаются в апелляционных судах Калифорнии и Виргинии.

Ныне действующий запрет касается граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Также Трамп отдельно запретил въезд гражданам КНДР и чиновникам Венесуэлы.