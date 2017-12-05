Операция "Депопуляция": Украина будет европейской и безлюдной

Владимир Корнилов

Население постмайданной Украины сократилось с 45,5 до 32 миллионов человек. Об этом прямым текстом заявил бывший министр социальной политики Украины Михаил Папиев. При этом он подчеркнул, что данная оценка еще является "оптимистической". По другим данным, реальная численность населения уже недотягивает и до 30 миллионов.

Украинские пропагандистские ресурсы, обслуживающие власть, само собой, дружно бросились опровергать эти шокирующие данные. Но опровержения выглядят довольно бледно и подталкивают к мысли о том, что попытки Киева всеми силами дезавуировать и замолчать эту проблему скорее свидетельствуют о ее серьезности и даже катастрофичности.

В одной компании с Афганистаном

Давайте попробуем разобраться в аргументах, которые приводят эксперты с той и с другой стороны. Начнем с того, что последняя перепись населения на Украине была произведена 16 лет назад — в декабре 2001 года. Несмотря на то что ООН настоятельно требует от всех государств мира проводить переписи раз в десять лет, Киев неоднократно и регулярно переносил решения о проведении исследования, изначально запланированного на 2011 год.

Менялись премьеры, правительства, но каждый раз постановление кабмина о проведении новой Всеукраинской переписи переносилось на следующий год. Затем начали уже переносить не на год, а сразу на несколько лет. В декабре 2015 года Яценюк подписал постановление кабмина (заметьте, еще за 2008 год) об очередном переносе переписи с 2016-го аж на 2020 год

Призыв ООН проводить общенациональные переписи является не просто рекомендацией, а настоятельным требованием. Согласно данным статистических органов Организации Объединенных Наций, с 2001 года такие исследования не проходили только в 10 государствах. Само собой, в Европе к этом числу относится только Украина.

Как правило, речь идет о типичных "несостоявшихся государствах", раздираемых длительными войнами и гражданскими конфликтами: Афганистан, Эритрея, Западная Сахара, Ирак, Ливан. Как видите, Украина в интересной компании.

"Пусть едят пирожные"

Чего же так боятся украинские власти? Что мешает им провести перепись хотя бы на подконтрольных ей территориях? Может быть, как раз опасение того, что вскроются реальные цифры, свидетельствующие о депопуляции населения страны?

Пропагандистские ресурсы вроде StopFake, содержащегося на западные гранты тут же бросились винить "российскую пропаганду" (у них всегда Россия виновата). Но, позвольте: подсчеты, сравнивающие потребление украинцами хлеба с официальной численностью населения, появились первоначально на страницах известных украинских, а не российских блогеров.

Так, весной киевский политолог Михаил Павлив, экстраполировав официальные данные Госкомстата Украины по производству и потреблению хлеба на демографические показатели, пришел к выводу, "что реальное население страны на данный момент вряд ли составляет больше 30 миллионов человек, остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране, находясь в трудовой миграции".

Однако сравнение таких показателей (заметьте, официальных) не удовлетворяет киевских пропагандистов. StopFake пишет: "Нет никаких подтверждений того, что существует прямая корреляция между численностью населения и количеством производимого хлеба. Тенденцию снижения употребления хлебобулочных изделий можно связывать и с тем, что украинцы изменили рацион питания".

Вот как — оказывается, украинцы просто перестали есть хлеб, если верить грантоедам. Невольно вспоминается эпохальная фраза, которую приписывают французской королеве Марии-Антуанетте, относительно голодных крестьян, бунтующих из-за нехватки хлеба: "Пусть едят пирожные". Видимо, по мнению StopFake, украинцы просто перешли на пирожные?

На самом деле, использование статистики потребления основных продуктов питания для демографических исследований является общепринятой мировой практикой. Да, всегда необходимо учитывать такие тенденции, как переход людей на здоровое питание, изменение этнической ситуации, когда в стране нарастает доля мигрантов, имеющих кулинарные традиции, отличные от местных. Но на Украине не наблюдается ни того ни другого.

Что же, по мнению потребителей соросовских грантов, едят нынешние украинцы, отказывающиеся от хлеба? Что-то же они в таком случае должны есть больше? Между тем данные Госкомстата неумолимо свидетельствуют о том, что снизилось потребление всех продуктов. К примеру, рыбы украинцы едят на треть меньше, чем до Майдана, фруктов — на четверть меньше.

© РИА Новости Бессарабский рынок в Киеве © РИА Новости Бессарабский рынок в Киеве

Тем хуже для этих фактов

Можно приписывать выкладки по депопуляции Украины "российской пропаганде", как пытаются сделать соросовские грантоеды. Но эту проблему обозначил в качестве основной даже провластный политолог Тарас Березовец, которого сложно заподозрить в пророссийских настроениях. Со ссылкой на одного из действующих министров он не так давно писал, что за рубежом уже находится около 12 миллионов украинцев. Вычтите это из официальных статданных — и вы получите, что на Украине сейчас проживает около 30 миллионов человек.

В ответ оппоненты пишут: "В этом посте Березовец высказывает свое субъективное мнение, <…> ссылаясь на слова министра, с которым ему удалось пообщаться. При этом имя министра не указано, точно так же как не указан источник этих цифр".

Ага, раз министр анонимный, значит, верить нельзя даже Березовцу? Но ведь бывший министр Михаил Папиев является реальным персонажем. А он, рассказывая о том, что сейчас в стране проживает около 32 миллионов, ссылается на исследования Института демографии Академии наук Украины. Причем подчеркивает, что это является еще "оптимистическим сценарием".

Ладно, положим, все указанные эксперты и министры являются "инструментами российской пропаганды". А именно это следует из "опровержений" от пожирателей соросовских грантов. Но ведь должны же быть приведены аргументы в поддержку официальной теории. Все, что смог привести StopFake, назвавший данные о депопуляции Незалежной "фейком", это цифры Госкомстата о том, что численность населения Украины составляет более 42 миллионов человек.

И это все? Но позвольте, Папиев и другие эксперты как раз и говорят, что этим данным нельзя доверять, поскольку они не соответствуют действительности, а также другим статистическим показателям. Но сие несоответствие явно не смущает их визави, по "логике" которых, если факты противоречат "единственно правильной", официальной точке зрения, тем хуже для этих фактов — просто объявим их "российским фейком". Зачем еще что-то доказывать?

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko Прохожие в Киеве © AP Photo / Alexander Zemlianichenko Прохожие в Киеве

Планы по депопуляции были озвучены еще на заре Майдана

Конечно, мы, в отличие от соросовских грантоедов, не будем однозначно утверждать, сколько людей сейчас проживает в Незалежной. Из "убедительных выводов" различных украинских экспертов мы можем наверняка согласиться лишь с тем, что официальные данные явно завышены и численность населения падает стремительными темпами.

Кроме того, можно смело утверждать, что это и есть прямой результат переворота 2014 года и последующих за ним событий. В конце концов, давайте вспомним, что заявлял один из "комендантов" Майдана Юрий Луценко (ныне генпрокурор Украины) еще на ранней стадии "революции гидности". В конце ноября 2013 года он так объяснил суть современной борьбы: "Сейчас идет война между ЕС и Россией (за то. — Прим. авт.), куда поедут 40 миллионов умных, образованных белых христиан".

Заметьте, опцию, предусматривавшую сохранение умных украинцев у себя дома, лидеры Майдана даже не рассматривали. То есть они прекрасно понимали, что в случае победы их евроинтеграционного проекта миллионы — причем не пять, не десять, а сорок миллионов — украинцев вынуждены будут покинуть свою страну. Вот мы и наблюдаем осуществление данного плана, озвученного давно. Или Луценко — тоже часть "российской пропагандистской машины"?

В начале 1990-х лидер праворадикалов Дмитрий Корчинский заявлял: "Крым будет украинским или безлюдным". Как видим, на деле украинские власти решили осуществлять иной лозунг: Украина будет европейской и безлюдной. Пока у них это получается.