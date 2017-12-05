РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Операция "Депопуляция": Украина будет европейской и безлюдной

08:0005.12.2017
050163
© AP Photo / Sergei ChuzavkovМужчина гуляет в парке в Киеве, УкраинаМужчина гуляет в парке в Киеве, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

Владимир Корнилов

Население постмайданной Украины сократилось с 45,5 до 32 миллионов человек. Об этом прямым текстом заявил бывший министр социальной политики Украины Михаил Папиев. При этом он подчеркнул, что данная оценка еще является "оптимистической". По другим данным, реальная численность населения уже недотягивает и до 30 миллионов.

Украинские пропагандистские ресурсы, обслуживающие власть, само собой, дружно бросились опровергать эти шокирующие данные. Но опровержения выглядят довольно бледно и подталкивают к мысли о том, что попытки Киева всеми силами дезавуировать и замолчать эту проблему скорее свидетельствуют о ее серьезности и даже катастрофичности.

В одной компании с Афганистаном

Давайте попробуем разобраться в аргументах, которые приводят эксперты с той и с другой стороны. Начнем с того, что последняя перепись населения на Украине была произведена 16 лет назад — в декабре 2001 года. Несмотря на то что ООН настоятельно требует от всех государств мира проводить переписи раз в десять лет, Киев неоднократно и регулярно переносил решения о проведении исследования, изначально запланированного на 2011 год.

В центре Киева, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Население Украины на 10 миллионов меньше официальных данных, заявили в Раде
Менялись премьеры, правительства, но каждый раз постановление кабмина о проведении новой Всеукраинской переписи переносилось на следующий год. Затем начали уже переносить не на год, а сразу на несколько лет. В декабре 2015 года Яценюк подписал постановление кабмина (заметьте, еще за 2008 год) об очередном переносе переписи с 2016-го аж на 2020 год.

© РИА Новости / Андрей КравченкоПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает на пресс-конференции в Киеве по итогам 2015 года
© РИА Новости / Андрей Кравченко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает на пресс-конференции в Киеве по итогам 2015 года

Призыв ООН проводить общенациональные переписи является не просто рекомендацией, а настоятельным требованием. Согласно данным статистических органов Организации Объединенных Наций, с 2001 года такие исследования не проходили только в 10 государствах. Само собой, в Европе к этом числу относится только Украина.

Как правило, речь идет о типичных "несостоявшихся государствах", раздираемых длительными войнами и гражданскими конфликтами: Афганистан, Эритрея, Западная Сахара, Ирак, Ливан. Как видите, Украина в интересной компании.

"Пусть едят пирожные"

Чего же так боятся украинские власти? Что мешает им провести перепись хотя бы на подконтрольных ей территориях? Может быть, как раз опасение того, что вскроются реальные цифры, свидетельствующие о депопуляции населения страны?

Жители Киева в центральной части города. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
На Украине спрогнозировали сокращение населения к 2050 году почти на треть
Пропагандистские ресурсы вроде StopFake, содержащегося на западные гранты тут же бросились винить "российскую пропаганду" (у них всегда Россия виновата). Но, позвольте: подсчеты, сравнивающие потребление украинцами хлеба с официальной численностью населения, появились первоначально на страницах известных украинских, а не российских блогеров.

Так, весной киевский политолог Михаил Павлив, экстраполировав официальные данные Госкомстата Украины по производству и потреблению хлеба на демографические показатели, пришел к выводу, "что реальное население страны на данный момент вряд ли составляет больше 30 миллионов человек, остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране, находясь в трудовой миграции".

© AFP 2017 / Genya Savilov Улица Крещатик в Киеве
© AFP 2017 / Genya Savilov
Улица Крещатик в Киеве

Однако сравнение таких показателей (заметьте, официальных) не удовлетворяет киевских пропагандистов. StopFake пишет: "Нет никаких подтверждений того, что существует прямая корреляция между численностью населения и количеством производимого хлеба. Тенденцию снижения употребления хлебобулочных изделий можно связывать и с тем, что украинцы изменили рацион питания".

Вот как — оказывается, украинцы просто перестали есть хлеб, если верить грантоедам. Невольно вспоминается эпохальная фраза, которую приписывают французской королеве Марии-Антуанетте, относительно голодных крестьян, бунтующих из-за нехватки хлеба: "Пусть едят пирожные". Видимо, по мнению StopFake, украинцы просто перешли на пирожные?

Люди с флагом Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Эксперт: демографическая ситуация на Украине катастрофическая
На самом деле, использование статистики потребления основных продуктов питания для демографических исследований является общепринятой мировой практикой. Да, всегда необходимо учитывать такие тенденции, как переход людей на здоровое питание, изменение этнической ситуации, когда в стране нарастает доля мигрантов, имеющих кулинарные традиции, отличные от местных. Но на Украине не наблюдается ни того ни другого.

Что же, по мнению потребителей соросовских грантов, едят нынешние украинцы, отказывающиеся от хлеба? Что-то же они в таком случае должны есть больше? Между тем данные Госкомстата неумолимо свидетельствуют о том, что снизилось потребление всех продуктов. К примеру, рыбы украинцы едят на треть меньше, чем до Майдана, фруктов — на четверть меньше.

© РИА НовостиБессарабский рынок в Киеве
© РИА Новости
Бессарабский рынок в Киеве

Тем хуже для этих фактов

Можно приписывать выкладки по депопуляции Украины "российской пропаганде", как пытаются сделать соросовские грантоеды. Но эту проблему обозначил в качестве основной даже провластный политолог Тарас Березовец, которого сложно заподозрить в пророссийских настроениях. Со ссылкой на одного из действующих министров он не так давно писал, что за рубежом уже находится около 12 миллионов украинцев. Вычтите это из официальных статданных — и вы получите, что на Украине сейчас проживает около 30 миллионов человек.

В ответ оппоненты пишут: "В этом посте Березовец высказывает свое субъективное мнение, <…> ссылаясь на слова министра, с которым ему удалось пообщаться. При этом имя министра не указано, точно так же как не указан источник этих цифр".

Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Сколько остается украинцев на Украине? Ответ: все меньше
Ага, раз министр анонимный, значит, верить нельзя даже Березовцу? Но ведь бывший министр Михаил Папиев является реальным персонажем. А он, рассказывая о том, что сейчас в стране проживает около 32 миллионов, ссылается на исследования Института демографии Академии наук Украины. Причем подчеркивает, что это является еще "оптимистическим сценарием".

Ладно, положим, все указанные эксперты и министры являются "инструментами российской пропаганды". А именно это следует из "опровержений" от пожирателей соросовских грантов. Но ведь должны же быть приведены аргументы в поддержку официальной теории. Все, что смог привести StopFake, назвавший данные о депопуляции Незалежной "фейком", это цифры Госкомстата о том, что численность населения Украины составляет более 42 миллионов человек.

И это все? Но позвольте, Папиев и другие эксперты как раз и говорят, что этим данным нельзя доверять, поскольку они не соответствуют действительности, а также другим статистическим показателям. Но сие несоответствие явно не смущает их визави, по "логике" которых, если факты противоречат "единственно правильной", официальной точке зрения, тем хуже для этих фактов — просто объявим их "российским фейком". Зачем еще что-то доказывать?

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПрохожие в Киеве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Прохожие в Киеве

Планы по депопуляции были озвучены еще на заре Майдана

Конечно, мы, в отличие от соросовских грантоедов, не будем однозначно утверждать, сколько людей сейчас проживает в Незалежной. Из "убедительных выводов" различных украинских экспертов мы можем наверняка согласиться лишь с тем, что официальные данные явно завышены и численность населения падает стремительными темпами.

Софийский собор и памятник Богдану Хмельницкому в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / И. Кропивницкий
Перейти в фотобанк
Украина перевыполняет план по дерусификации: о "жертвах Крещения Руси"
Кроме того, можно смело утверждать, что это и есть прямой результат переворота 2014 года и последующих за ним событий. В конце концов, давайте вспомним, что заявлял один из "комендантов" Майдана Юрий Луценко (ныне генпрокурор Украины) еще на ранней стадии "революции гидности". В конце ноября 2013 года он так объяснил суть современной борьбы: "Сейчас идет война между ЕС и Россией (за то. — Прим. авт.), куда поедут 40 миллионов умных, образованных белых христиан".

Заметьте, опцию, предусматривавшую сохранение умных украинцев у себя дома, лидеры Майдана даже не рассматривали. То есть они прекрасно понимали, что в случае победы их евроинтеграционного проекта миллионы — причем не пять, не десять, а сорок миллионов — украинцев вынуждены будут покинуть свою страну. Вот мы и наблюдаем осуществление данного плана, озвученного давно. Или Луценко — тоже часть "российской пропагандистской машины"?

В начале 1990-х лидер праворадикалов Дмитрий Корчинский заявлял: "Крым будет украинским или безлюдным". Как видим, на деле украинские власти решили осуществлять иной лозунг: Украина будет европейской и безлюдной. Пока у них это получается.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена