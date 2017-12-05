Операция "Депопуляция": Украина будет европейской и безлюдной

Владимир Корнилов
Население постмайданной Украины сократилось с 45,5 до 32 миллионов человек. Об этом прямым текстом заявил бывший министр социальной политики Украины Михаил Папиев. При этом он подчеркнул, что данная оценка еще является "оптимистической". По другим данным, реальная численность населения уже недотягивает и до 30 миллионов.
Украинские пропагандистские ресурсы, обслуживающие власть, само собой, дружно бросились опровергать эти шокирующие данные. Но опровержения выглядят довольно бледно и подталкивают к мысли о том, что попытки Киева всеми силами дезавуировать и замолчать эту проблему скорее свидетельствуют о ее серьезности и даже катастрофичности.
В одной компании с Афганистаном
Давайте попробуем разобраться в аргументах, которые приводят эксперты с той и с другой стороны. Начнем с того, что последняя перепись населения на Украине была произведена 16 лет назад — в декабре 2001 года. Несмотря на то что ООН настоятельно требует от всех государств мира проводить переписи раз в десять лет, Киев неоднократно и регулярно переносил решения о проведении исследования, изначально запланированного на 2011 год.
Призыв ООН проводить общенациональные переписи является не просто рекомендацией, а настоятельным требованием. Согласно данным статистических органов Организации Объединенных Наций, с 2001 года такие исследования не проходили только в 10 государствах. Само собой, в Европе к этом числу относится только Украина.
Как правило, речь идет о типичных "несостоявшихся государствах", раздираемых длительными войнами и гражданскими конфликтами: Афганистан, Эритрея, Западная Сахара, Ирак, Ливан. Как видите, Украина в интересной компании.
"Пусть едят пирожные"
Чего же так боятся украинские власти? Что мешает им провести перепись хотя бы на подконтрольных ей территориях? Может быть, как раз опасение того, что вскроются реальные цифры, свидетельствующие о депопуляции населения страны?
Так, весной киевский политолог Михаил Павлив, экстраполировав официальные данные Госкомстата Украины по производству и потреблению хлеба на демографические показатели, пришел к выводу, "что реальное население страны на данный момент вряд ли составляет больше 30 миллионов человек, остальные либо выехали, либо регулярно отсутствуют в стране, находясь в трудовой миграции".
Однако сравнение таких показателей (заметьте, официальных) не удовлетворяет киевских пропагандистов. StopFake пишет: "Нет никаких подтверждений того, что существует прямая корреляция между численностью населения и количеством производимого хлеба. Тенденцию снижения употребления хлебобулочных изделий можно связывать и с тем, что украинцы изменили рацион питания".
Вот как — оказывается, украинцы просто перестали есть хлеб, если верить грантоедам. Невольно вспоминается эпохальная фраза, которую приписывают французской королеве Марии-Антуанетте, относительно голодных крестьян, бунтующих из-за нехватки хлеба: "Пусть едят пирожные". Видимо, по мнению StopFake, украинцы просто перешли на пирожные?
Что же, по мнению потребителей соросовских грантов, едят нынешние украинцы, отказывающиеся от хлеба? Что-то же они в таком случае должны есть больше? Между тем данные Госкомстата неумолимо свидетельствуют о том, что снизилось потребление всех продуктов. К примеру, рыбы украинцы едят на треть меньше, чем до Майдана, фруктов — на четверть меньше.
Тем хуже для этих фактов
Можно приписывать выкладки по депопуляции Украины "российской пропаганде", как пытаются сделать соросовские грантоеды. Но эту проблему обозначил в качестве основной даже провластный политолог Тарас Березовец, которого сложно заподозрить в пророссийских настроениях. Со ссылкой на одного из действующих министров он не так давно писал, что за рубежом уже находится около 12 миллионов украинцев. Вычтите это из официальных статданных — и вы получите, что на Украине сейчас проживает около 30 миллионов человек.
В ответ оппоненты пишут: "В этом посте Березовец высказывает свое субъективное мнение, <…> ссылаясь на слова министра, с которым ему удалось пообщаться. При этом имя министра не указано, точно так же как не указан источник этих цифр".
Ладно, положим, все указанные эксперты и министры являются "инструментами российской пропаганды". А именно это следует из "опровержений" от пожирателей соросовских грантов. Но ведь должны же быть приведены аргументы в поддержку официальной теории. Все, что смог привести StopFake, назвавший данные о депопуляции Незалежной "фейком", это цифры Госкомстата о том, что численность населения Украины составляет более 42 миллионов человек.
И это все? Но позвольте, Папиев и другие эксперты как раз и говорят, что этим данным нельзя доверять, поскольку они не соответствуют действительности, а также другим статистическим показателям. Но сие несоответствие явно не смущает их визави, по "логике" которых, если факты противоречат "единственно правильной", официальной точке зрения, тем хуже для этих фактов — просто объявим их "российским фейком". Зачем еще что-то доказывать?
Планы по депопуляции были озвучены еще на заре Майдана
Конечно, мы, в отличие от соросовских грантоедов, не будем однозначно утверждать, сколько людей сейчас проживает в Незалежной. Из "убедительных выводов" различных украинских экспертов мы можем наверняка согласиться лишь с тем, что официальные данные явно завышены и численность населения падает стремительными темпами.
Заметьте, опцию, предусматривавшую сохранение умных украинцев у себя дома, лидеры Майдана даже не рассматривали. То есть они прекрасно понимали, что в случае победы их евроинтеграционного проекта миллионы — причем не пять, не десять, а сорок миллионов — украинцев вынуждены будут покинуть свою страну. Вот мы и наблюдаем осуществление данного плана, озвученного давно. Или Луценко — тоже часть "российской пропагандистской машины"?
В начале 1990-х лидер праворадикалов Дмитрий Корчинский заявлял: "Крым будет украинским или безлюдным". Как видим, на деле украинские власти решили осуществлять иной лозунг: Украина будет европейской и безлюдной. Пока у них это получается.