СМИ: Пентагон передумал отказываться от кассетных боеприпасов

ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Министерство обороны США приняло решение остановить программу по отказу от использования кассетных боеприпасов и замещению их более современными и точными боеприпасами, сообщает издание Jane's 360.

Программа была начата еще в 2008 году при министре обороны Роберте Гейтсе вскоре после принятия международной конвенции по кассетным боеприпасам, к которой, впрочем, США не присоединились, как и Китай, Россия, Южная Корея и КНДР.

"Пентагон в 2008 году по существу запретил кассетные боеприпасы, но опасения из-за российской и северокорейской артиллерии в последнее время, похоже, заставили американских военных чиновников пересмотреть политику Гейтса", — отмечает издание.

На соответствующий запрос РИА Новости в Пентагоне пока не ответили.