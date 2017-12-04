Хуситы обыскали дом пропавшего в Йемене корреспондента Sputnik

КАИР, 4 дек — РИА Новости. Неизвестные провели обыски в доме внештатного корреспондента агентства Sputnik в столице Йемена Сане, скорее всего, это были повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", сообщил РИА Новости знакомый журналиста.

"В доме был проведен обыск хуситами, в то время как его местонахождение до сих пор не известно", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что внештатный корреспондент Sputnik в Йемене пропал и уже сутки не выходит на связь после захвата повстанцами-хуситами здания телецентра в Сане. В последний раз он выходил на связь примерно в 14.30 мск в минувшее воскресенье. Журналист является гражданином одной из арабских стран.

Повстанцы в минувшую субботу захватили здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент, и удерживают около 40 журналистов. Журналисты объявили в воскресенье голодовку в знак протеста.

Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла".

Данный канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.