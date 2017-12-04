Трамп и Макрон обсудили пути урегулирование кризиса в Ираке

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили урегулирование кризиса в Ираке, говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп разговаривал сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты согласились с необходимостью разногласия различия между правительством Ирака и региональным правительством Курдистана путем диалога", — говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам телефонного разговора.

В Белом доме подтвердили "тесные отношения между США и Францией будучи союзниками, приверженными установлению стабильности на Ближнем Востоке и Северной Африки".