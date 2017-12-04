Бальбек предложил проверить Сенченко на причастность к диверсиям в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что направит депутатское обращение в правоохранительные органы с просьбой начать проверку крымских активов экс-депутата Верховной рады Андрея Сенченко на предмет причастности к диверсиям в Крыму.
По его словам, некогда крымский политик и бизнесмен, а ныне лидер украинского общественного движения "Сила права" и инициатор создания Центра деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Андрей Сенченко сегодня является одним из идеологов антироссийской деятельности против жителей полуострова.
Бальбек утверждает, что крымские активы Сенченко используются украинскими спецслужбами для дестабилизации обстановки на полуострове. "Кроме того, заработанные на российском полуострове деньги идут на подготовку диверсионных групп, забрасываемых в Крым", — сказал он, добавив, что Сенченко участвовал в блокадах Крыма, спонсируя "оголтелых националистов".
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