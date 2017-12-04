Бальбек предложил проверить Сенченко на причастность к диверсиям в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что направит депутатское обращение в правоохранительные органы с просьбой начать проверку крымских активов экс-депутата Верховной рады Андрея Сенченко на предмет причастности к диверсиям в Крыму.

"В ближайшее время намерен направить депутатское обращение в правоохранительные органы на предмет проверки движения активов Сенченко и финансовых потоков, которые уходят в Украину для финансирования, исходя из имеющихся оперативных данных, диверсионной деятельности против российского Крыма", — сказал Бальбек.

По его словам, некогда крымский политик и бизнесмен, а ныне лидер украинского общественного движения "Сила права" и инициатор создания Центра деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Андрей Сенченко сегодня является одним из идеологов антироссийской деятельности против жителей полуострова.

Бальбек утверждает, что крымские активы Сенченко используются украинскими спецслужбами для дестабилизации обстановки на полуострове. "Кроме того, заработанные на российском полуострове деньги идут на подготовку диверсионных групп, забрасываемых в Крым", — сказал он, добавив, что Сенченко участвовал в блокадах Крыма, спонсируя "оголтелых националистов".

В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя его нитка была запущена в мае 2016 года. Также для энергообеспечения полуострова строятся две ТЭС. Кроме того, Украина организовала водную блокаду Крыма: с помощью сооружения временной дамбы была полностью прекращена подача воды по Северо-Крымскому каналу, которая использовалась для полива сельхозугодий.

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