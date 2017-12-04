В Германии медработник, насиловавший пациенток, получил десять лет тюрьмы

БЕРЛИН, 4 дек — РИА Новости. Земельный суд Нюрнберг-Фюрт в Германии приговорил к десяти годам лишения свободы медработника, который давал пациенткам успокоительные средства, а после насиловал.

Как сообщает таблоид Bild , 41-летний медработник Свен Е. в период с 2009 по 2016 год совершил насилие над 23 женщинами. Он предварительно убеждал пациенток в необходимости приема успокоительных для проведения обследования, которое он якобы проводит в рамках исследования рака для местного университета.

Суд признал Свена Е. виновным в семи случаях насилия и десяти случаях сексуального насилия над людьми, не способными защитить себя. Во время судебного процесса обвиняемый сознался в содеянном.