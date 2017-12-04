В МВД Украины предложили сажать в тюрьму за оскорбление "евромайдана"

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что за "оскорбление" евромайдана на Украине необходимо ввести уголовную ответственность.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с его политикой и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом".

"Есть глубокое убеждение, за оскорбление и порицание "Революции достоинства" (так на Украине называют "евромайдан" — ред.) давно нужно вводить уголовную ответственность. Слишком высокая цена была возложена за ту победу, цена человеческой жизни, крови украинских патриотов, я уже молчу о том, что десятки тысяч активистов Майдана и сегодня продолжают защищать нашу землю в зоне проведения активных боевых действий", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Шкиряка, "некоторые телеканалы и некоторые владельцы телеканалов ведут абсолютно антигосударственную деятельность".

"Здесь должны быть реальные правовые механизмы… Я надеюсь, что ситуация будет решена в нормальном правовом поле", — добавил он.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, поэтому акции в Киеве стали называть "евромайданом". Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко.