Саакашвили намерен подать заявление о "репрессиях" против его сторонников

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили во вторник подаст в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявление о привлечении к уголовной ответственности руководства Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) "за злоупотребление служебным положением", сообщили в партии "Движение новых сил".

"Завтра Саакашвили будет обращаться к правоохранительным органам с сообщением о преступлении организованной группы лиц в составе генпрокурора Юрия Луценко, главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, его заместителей и ряда других высокопоставленных чиновников, которые сегодня выполняют незаконное указание (президента Украины Петра — ред.) Порошенко. Это статья 364 Уголовного кодекса — "злоупотребление властью или служебным положением", — сообщил в понедельник на брифинге внефракционный депутат Верховной рады, один из лидеров партии Саакашвили "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

Как заявила член политсовета "Движения новых сил" Ольга Галабала, в партии, исходя из уголовных дел, возбужденных за последние три месяца против представителей движения, пришли к выводу, что руководство Генпрокуратуры, СБУ и некоторые представители судебной власти, "нарушая все нормы закона и конституции Украины, осуществляют политические репрессии, используя свои служебные полномочия".

Она уточнила, что Саакашвили подаст соответствующее заявление в НАБУ во вторник утром.