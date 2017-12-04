Литва выделила Украине 50 тысяч евро гуманитарной помощи

ВИЛЬНЮС, 4 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы выделило 50 тысяч евро гуманитарной помощи Украине, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"По 25 тысяч евро будут переведены детскому фонду ООН UNICEF и международной организации миграции IOM. Данное стремление оказать гуманитарную помощь Украине основано на информации от 28 ноября, полученной из координационного гуманитарного бюро OCHA о том, что на обновление плана гуманитарной помощи этой стране не хватает 146,7 миллиона долларов США, или 72% от необходимой суммы", — говорится в сообщении МИД.

Как отмечает министерство со ссылкой на данные ООН, конфликт на востоке Украины напрямую затронул 4,4 миллиона человек, четырем миллионам необходима гуманитарная помощь, 10,2 тысячи человек погибли, 24,5 тысячи пострадали. "Семьдесят процентов граждан этой страны, которым необходима гуманитарная помощь, — это люди пожилого возраста, женщины и дети", — добавили в ведомстве.

В этом году МИД Литвы уже выделил 280 тысяч евро гуманитарной помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий и конфликтов: Украине, Сирии, Ираку, Йемену, Южному Судану, Сомали, Нигерии, Мали, Шри-Ланке, Доминике.

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