Посол США надеется, что Сурков и Волкер встретятся на следующей неделе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Формат переговоров между специальным представителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым пока нельзя назвать продуктивным, однако встречи будут продолжены, и очередная запланирована на следующую неделю, заявил в понедельник посол США в России Джон Хантсман.

"У нас уже было три раунда переговоров… Они были непродуктивны. Но то, что у нас идет процесс, уже это внушает доверие… Стороны встретятся на следующей неделе, это уже будет четвертый раунд переговоров. Я надеюсь, что на четвертом раунде будут уже какие-то знаки успеха", — сказал Ханстман. Он добавил, что Волкер является "высококлассным профессионалом", которого "уважают в регионе".

Последняя встреча Суркова и Волкера состоялась в Белграде 13 ноября.

Хантсман подчеркнул, что в ходе этих переговоров нужно уделять внимание "именно минским соглашениям",

"Курт (Волкер) также говорил, что необходимо привлечь ООН. Да, у нас есть разные подходы, но устойчивое присутствие ООН позволит как раз осуществлять шаги, предусмотренные Минскими соглашениями", — добавил Хантсман в интервью радиостанции "Коммерсант FM".

По словам Хантсмана, Украина является "ключевым пунктом для в возобновления нормальных взаимоотношений" России и США.