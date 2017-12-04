Посол США надеется, что Сурков и Волкер встретятся на следующей неделе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Формат переговоров между специальным представителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым пока нельзя назвать продуктивным, однако встречи будут продолжены, и очередная запланирована на следующую неделю, заявил в понедельник посол США в России Джон Хантсман.
Последняя встреча Суркова и Волкера состоялась в Белграде 13 ноября.
Хантсман подчеркнул, что в ходе этих переговоров нужно уделять внимание "именно минским соглашениям",
"Курт (Волкер) также говорил, что необходимо привлечь ООН. Да, у нас есть разные подходы, но устойчивое присутствие ООН позволит как раз осуществлять шаги, предусмотренные Минскими соглашениями", — добавил Хантсман в интервью радиостанции "Коммерсант FM".
По словам Хантсмана, Украина является "ключевым пунктом для в возобновления нормальных взаимоотношений" России и США.