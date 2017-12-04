Украина исчерпала "ангельское терпение" Польши, заявили в Варшаве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Терпение Польши по отношению к Украине кончается, заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Об этом сообщает Polska The Times.

По словам дипломата, политика киевских властей вынуждает Польшу предпринять ответные действия.

"Мы продемонстрировали Киеву наше ангельское терпение. Мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет относительно наших предложений не было ответа или реакция была негативной", — заявил глава польского МИД.

Ващиковский отметил, что проблемы в отношениях двух стран начались тогда, когда Киев запретил въезд мэру города Перемышль Роберту Хоме, а также отозвал решение об эксгумации останков поляков, погибших на территории Украины в годы Второй мировой войны.

"Мы видим проблемы, но намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнерами с Украины, и они просили не делать этого", — сказал дипломат. По его словам, украинская сторона объяснила свою просьбу тем, что утечка подобной информации будет "на руку России".

Министр иностранных дел также заметил, что реакция Польши на поступки украинских властей гораздо "мягче", нежели ответные действия других стран, в частности, Венгрии.

Ранее Ващиковский сообщил, что в Польше будут созданы "черные списки" для украинцев с антипольскими взглядами. А президент страны Анджей Дуда заявил, что в украинской администрации полно людей с "националистическими и антипольскими взглядами".