ООН не может помогать нуждающимся в Йемене из-за эскалации столкновений

ООН, 4 дек — РИА Новости. ООН не может оказать помощь нуждающимся в Йемене из-за эскалации столкновений в стране, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Происходящее в Йемене нас крайне беспокоит. Столкновения на земле и авиаудары значительно активизировались в Сане и прилегающих провинциях", — заявил Дюжаррик,

Он подчеркнул, что в последние дни было невозможно отправить из аэропорта Саны гуманитарные грузы. "Гуманитарные агентства получают отчаянные обращения о помощи от семей, но не могут добраться до раненых. Есть информация о том, что атаке подвергаются даже кареты скорой помощи", — отметил Дюжаррик.

Координатор гуманитарных программ ООН Джейми Макголдрик призвал стороны конфликта "завтра (вторник — ред.) ввести гуманитарную паузу, чтобы позволить мирным жителям покинуть свои дома и получить помощь и защиту, а также обеспечить работу гуманитарных сотрудников".

Обострение ситуации в последние дни, в том числе убийство экс-президента страны Али Абдаллы Салеха усугубляет также политическое урегулирование в стране. "Это, безусловно, крайне осложняет и без того трудную политическую ситуацию", — сказал Дюжаррик, комментируя гибель Салеха.

Шиитские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в перестрелке.