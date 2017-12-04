Али Абдалла Салех: последний "танец на головах змей"

КАИР, 4 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. "Управлять Йеменом — это все равно, что танцевать на головах змей", — сказал в одном из своих интервью экс-президент Йемена Али Абдалла Салех. Однако последний танец ему не удался — он погиб в понедельник от рук своих вчерашних союзников повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла", спасаясь бегством из охваченной гражданской войной столицы Йемена Саны.

Свой среди чужих

На протяжении всей политической карьеры Салех не раз менял лагерь, умудряясь при этом сохранять контроль над ситуацией в стране даже после своей отставки с поста главы государства.

"Ничего удивительного, что он воюет с бывшими союзниками или заключает союз с бывшими противниками – он поступает так на протяжении всей истории йеменского конфликта", — писала египетская газета "Аль-Ватан".

Так издание комментировало резкий поворот Салеха, который на прошлой неделе направил оружие против своих бывших союзников — хуситов, протянув руку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, рассчитывая таким способом завершить затянувшийся вооруженный конфликт в свою пользу.

Однажды ему это удалось. В 1978 году он возглавил Северный Йемен. После длительной войны между Севером и Югом Йемена, он стал одним из основателей единого Йемена в 1990 году, а затем и президентом страны.

Более 30 лет он сохранял власть. В 2011 году Салех пережил покушение в собственном дворце в Сане, после чего несколько месяцев лечился в Саудовской Аравии. В 2012 году на фоне массовых акций протеста, он был вынужден уступить президентский пост вице-президенту Абд Раббу Мансуру Хади, добившись гарантий неприкосновенности для себя и своей семьи.

При этом Салех отказался покидать страну и сохранил за собой руководящий пост в своей партии Всеобщий народный конгресс, а также контроль за рядом военных частей.

Противник "арабской весны"

Бывшие союзники

Уже после отставки в интервью РИА Новости он подверг резкой критике события так называемой "арабской весны", которая, по его словам, привела лишь к распространению хаоса, разрушению государств арабского мира. "То, что назвали "Арабской весной", закончилось, испарилось, потому что не несло в себе чего-либо нового. По большому счету, ей удалось добиться лишь разделения народов, создания хаоса и конфликтов между гражданами одной страны… Посмотрите только, до чего дошло дело в Сирии, в Ливии и даже в самом Йемене", — сказал тогда Салех.

С хуситами его связывали очень сложные отношения. Будучи президентом, он вел с ними настоящую войну. Однако в 2014 году хуситы сумели занять столицу Сану и значительную часть Йемена, судя по всему, не без помощи Салеха. Президент Йемена Хади был вынужден бежать в Саудовскую Аравию.

Альянс хуситов и Салеха продлился около трех лет. Совместно они с переменным успехом противостояли арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сумев сохранить столицу и ряд регионов страны под своим контролем.

Однако на прошлой неделе Салех заявил в телеобращении, что готов начать диалог с соседними странами, если они прекратят огонь, блокаду, и допустят в страну гуманитарную помощь.

Это привело к еще более ожесточенным столкновениям сил, верных Салеху, и хуситов.

В понедельник было объявлено о гибели бывшего лидера Йемена.