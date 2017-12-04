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В мире

Али Абдалла Салех: последний "танец на головах змей"

21:3804.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкАли Абдалла Салех. Архивное фотоАли Абдалла Салех. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КАИР, 4 дек — РИА Новости, Надим Зуауи. "Управлять Йеменом — это все равно, что танцевать на головах змей", — сказал в одном из своих интервью экс-президент Йемена Али Абдалла Салех. Однако последний танец ему не удался — он погиб в понедельник от рук своих вчерашних союзников повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла", спасаясь бегством из охваченной гражданской войной столицы Йемена Саны.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
© REUTERS / Khaled Abdullah/Files
"Ситуация явно не улучшится". Эксперт о гибели экс-президента Йемена Салеха

Свой среди чужих

На протяжении всей политической карьеры Салех не раз менял лагерь, умудряясь при этом сохранять контроль над ситуацией в стране даже после своей отставки с поста главы государства.

"Ничего удивительного, что он воюет с бывшими союзниками или заключает союз с бывшими противниками – он поступает так на протяжении всей истории йеменского конфликта", — писала египетская газета "Аль-Ватан".

Так издание комментировало резкий поворот Салеха, который на прошлой неделе направил оружие против своих бывших союзников — хуситов, протянув руку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, рассчитывая таким способом завершить затянувшийся вооруженный конфликт в свою пользу.

Портреты президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане
© REUTERS / Khaled Abdullah/File Photo
Лидер йеменских хуситов назвал "историческим" день убийства Салеха
Однажды ему это удалось. В 1978 году он возглавил Северный Йемен. После длительной войны между Севером и Югом Йемена, он стал одним из основателей единого Йемена в 1990 году, а затем и президентом страны.

Более 30 лет он сохранял власть. В 2011 году Салех пережил покушение в собственном дворце в Сане, после чего несколько месяцев лечился в Саудовской Аравии. В 2012 году на фоне массовых акций протеста, он был вынужден уступить президентский пост вице-президенту Абд Раббу Мансуру Хади, добившись гарантий неприкосновенности для себя и своей семьи.

При этом Салех отказался покидать страну и сохранил за собой руководящий пост в своей партии Всеобщий народный конгресс, а также контроль за рядом военных частей.

Противник "арабской весны"

Повстанцы недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане
© AFP 2017 / Mohammed Huwais
"Неожиданная" ссора: в Йемене убит экс-президент Али Абдалла Салех
Уже после отставки в интервью РИА Новости он подверг резкой критике события так называемой "арабской весны", которая, по его словам, привела лишь к распространению хаоса, разрушению государств арабского мира. "То, что назвали "Арабской весной", закончилось, испарилось, потому что не несло в себе чего-либо нового. По большому счету, ей удалось добиться лишь разделения народов, создания хаоса и конфликтов между гражданами одной страны… Посмотрите только, до чего дошло дело в Сирии, в Ливии и даже в самом Йемене", — сказал тогда Салех.

Бывшие союзники

С хуситами его связывали очень сложные отношения. Будучи президентом, он вел с ними настоящую войну. Однако в 2014 году хуситы сумели занять столицу Сану и значительную часть Йемена, судя по всему, не без помощи Салеха. Президент Йемена Хади был вынужден бежать в Саудовскую Аравию.

Альянс хуситов и Салеха продлился около трех лет. Совместно они с переменным успехом противостояли арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сумев сохранить столицу и ряд регионов страны под своим контролем.

Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане
© AFP 2017 / Mohammed Huwais
В йеменской армии рассказали подробности смерти Салеха
Однако на прошлой неделе Салех заявил в телеобращении, что готов начать диалог с соседними странами, если они прекратят огонь, блокаду, и допустят в страну гуманитарную помощь.

Это привело к еще более ожесточенным столкновениям сил, верных Салеху, и хуситов.

В понедельник было объявлено о гибели бывшего лидера Йемена.

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Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит в Сане. Съемка очевидца
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алан
Не всё коту масленица.
21:49
04.12.2017
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