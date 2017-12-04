Посол США: при подготовке доклада о санкциях важно отделять факты от фикции

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что при подготовке межведомственного доклада в США по новым санкциям в отношении России необходимо отделить факты от фикции.

"Еще слишком рано говорить об этом, так как работа в Вашингтоне только ведется, это межведомственный процесс. Но необходимо прочитать непосредственно закон, чтобы понять, какие меры будут. И второе, если какое-то имя всплывет — это не значит, что к нему будут санкции применены. Необходимо разделить факты от фикции", — сказал Хантсман в эфире радиостанции "Коммерсант FM".

По его словам "сейчас очень важно продолжить работу по тем вопросам, которые объединили" США и РФ. "Поэтому необходимо меньше внимания уделять санкциям, а понять вопросы, которые привели к санкциям, переходить к дальнейшим шагам… Я бы хотел, чтобы мы больше времени потратили на то, как решить проблему, связанную с Украиной, чтобы реализовать минские соглашения, чтобы уже санкции были сняты", — заявил высокопоставленный дипломат.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал документ о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Таким образом санкции, которые ранее — в форме указов — были введены против РФ президентом Бараком Обамой обретают форму закона. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России. Также он предусматривает возможность попадания в черные списки США тех, кто инвестирует в российские энергетические проекты. Кроме того, минфин, госдепартамент и национальная разведка должны подготовить обзорный доклад для профильных комитетов конгресса, который определяет потенциальный эффект от вводимых санкций.