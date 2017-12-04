По делу Керимова во Францию ввезли до 750 млн евро, считает прокурор Ниццы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр заявил, что в рамках дела об отмывании денег, по которому проходит российский сенатор Сулейман Керимов, во Францию могло быть ввезено до 750 миллионов евро, пишут французские СМИ.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что сенатору предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

"Во Францию попало от 500 до 750 миллионов евро", — приводит слова прокурора издание 20minutes. Прэтр добавил, что речь идет не только о наличных средствах, но и переводах денег со счета на счет. В то же время он заявляет, что деньги ввозились в страну "чемоданами" — по 20 миллионов евро в результате отдельной операции, пишет газета Nice Matin.

Судья принял решение, что Керимов останется на свободе под залог в 5 миллионов евро, но не сможет покинуть Францию. По мнению стороны обвинения, сенатор должен находиться под стражей.

МИД РФ ранее направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта.

Официальный представитель МИД Франции заявлял, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, а применим ли он в данном случае, определит местный суд.