Замгенсека ООН отправляется с визитом в КНДР

ООН, 4 дек — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман посетит КНДР с 5 по 8 декабря, сообщил в понедельник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Джеффри Фелтман посетит КНДР с 5 по 8 декабря", — сообщил он журналистам.

На повестке дня — обсуждение "вопросов, представляющих общий интерес и беспокойство". Ожидается, что заместитель генсека также встретится с сотрудниками работающих в стране агентств ООН и дипломатами в Пхеньяне.

В КНДР Фелтман отправится из Китая, где он находится в данный момент. "Сегодня в Пекине он встретился с рядом официальных лиц", — сообщил Дюжаррик.

По его словам, предполагается, что во время визита в КНДР Фелтман будет находиться в Пхеньяне, о возможном посещении демилитаризованной зоны не сообщается.