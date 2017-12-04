Экс-депутат конгресса США получила 5 лет тюрьмы за мошенничество

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Экс-депутат палаты представителей конгресса Коррин Браун приговорена к пяти годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, следует из приговора суда.

Ранее жюри присяжных признало Браун виновной в том, что она создала фальшивую благотворительную организацию. Эта организация должна была раздавать детям из бедных семей гранты на образование, но в действительности лишь способствовала обогащению Браун и ее приближенных.

Браун была признана виновной по 18 из 22 пунктов обвинения. На суде она утверждала, что ничего не знала о работе благотворительной организации и что ее обманывали руководители этой организации.

Браун, которая около 25 лет представляла в конгрессе один из округов Флориды, потерпела поражение на очередных выборах 2016 года и покинула палату представителей.

Двое экс-сотрудников Браун пошли на сделку с правосудием, признав правонарушения. Так, глава созданной Браун организации Карла Уайли признала себя виновной в мошенничестве. Следствие установило, что Уайли собрала для организации около 800 тысяч долларов, но выдала лишь один грант на образование на 1 тыс долларов.

Ранее защита Браун объявила, что будет добиваться условно-досрочного освобождения.