Тимошенко заявила, блокирование NewsOne произошло по указанию Порошенко

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что ситуация с блокированием украинского телеканала NewsOne спланирована "под руководством администрации президента и по указанию президента".

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал недопустимым блокирование телеканалов.

"Я думаю, что телеканал NewsOne не до конца исполняет инструкции от администрации президента и разрешает себе свободу слова. На этом этапе телеканал разрешает себе такую роскошь, как свобода слова, и за это его будут уничтожать, это очевидно. Наша фракция обсуждала этот вопрос сегодня. Мы выступаем в поддержку телеканала NewsOne. Мы считаем, что все то, что сейчас можно наблюдать под стенами телеканала, спланировано непосредственно под руководством администрации президента и по указанию президента. Мы стоим за защиту свободы слова", — цитирует Тимошенко сайт телеканала NewsOne.

Тимошенко считает, что из-за высказывания Мураева не должна быть нарушена работа журналистов телеканала.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистов. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.