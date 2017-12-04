Премьер Ирландии "удивлен и разочарован" заявлением Мэй по Brexit

ЛОНДОН, 4 дек — РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что "удивлен и разочарован" тем, что Великобритания не подтвердила достигнутую, по его словам, договоренность с ЕС касательно границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

"Единственное, чем стоит руководствовать в этом вопросе — это соглашением "страстной пятницы", — отметил Варадкар на пресс-конференции в понедельник, подчеркнув, что Ирландия выступает категорически против появления реальной границы с Северной Ирландией.

Он сообщил, что ранее и британская сторона, и европейская сообщили ему о том, что соглашение достигнуто.

"Ирландия поддержала его… И я удивлен и разочарован тем, что британское правительство не смогло подтвердить договоренность, достигнутую сегодня", — сказал Варадкар.

Ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила, что у Британии и Евросоюза остаются "пара проблем", по которым сохраняются разногласия, но они могут быть преодолены уже в ближайшее время. Она не уточнила, о каких именно проблемах идет речь, однако, по всей видимости, речь точно идет о границе с Ирландией.

При этом ранее в Лондоне и Брюсселе пошли слухи, что Северная Ирландия получит после Brexit особый статус и, по сути, останется в составе единого рынка ЕС и таможенного союза.

Однако лидер Демократической юнионистской партии — крупнейшей в Северной Ирландии — Арлен Фостер заявила, что "Северная Ирландия должна покинуть ЕС на тех же условиях, что и все Соединенное Королевство".

После разговора Мэй с Фостер пресс-конференция британского премьера и Юнкера был заменена на короткие устные заявления, а вместо объявления о масштабном прорыве на переговорах последовало объявление, что соглашение не достигнуто.