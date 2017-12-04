В Палестине прокомментировали намерение признать Иерусалим столицей Израиля

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Признание американскими властями Иерусалима в качестве столицы Израиля приведет к обострению ситуации в регионе, в том числе к очередной интифаде — антиизраильскому восстанию палестинцев, заявил РИА Новости посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

Ранее сообщалось, что Трамп в ближайшее время может объявить о признании Иерусалима столицей Израиля. Старший советник главы государства и его зять Джаред Кушнер заявил, что Трамп пока не принял решения о том, признавать ли Иерусалим столицей.

"Есть слух, но мы верим что он (Дональд Трамп – ред.) этого не сделает, однако если он пойдет на этот шаг, это создаст большую проблему в регионе. Это начнет новую интифаду и приведет к ухудшению отношений США с другими арабскими и мусульманскими странами, поскольку арабский мир считает, что Иерусалим принадлежит не только палестинцам, а всем мусульманам и христианам по всему миру", — сказал посол.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывают документ, откладывающий исполнение этого решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные.

Мир не признает аннексию и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства располагаются в Тель-Авиве.

Первая палестинская интифада — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий продолжалась в период с 1987 по 1991 год.

В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение Ариэлем Шароном с группой своих сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.