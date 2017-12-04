Трамп осознает важность улучшения отношений с Россией, заявил Хантсман

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Дональд Трамп по-прежнему осознает важность улучшения отношений с Россией, заявил посол США Джон Хантсман.

"Он стал президентом, и ситуация отличается от той, когда он был кандидатом… Но президент в этом смысле не изменил своего отношения к важности улучшения отношений (с Россией – ред.)", — заявил Хантсман в интервью радиостанции "Коммерсант FM"

По его словам сейчас американский лидер понимает, что у Москвы и Вашингтона есть проблемы, которые нужно решить, хотя это не будет "легко и просто".

"Я могу с радостью отметить, что у него состоялись неплохие переговоры с президентом Путиным. Последний был по телефону, до этого — в Дананге, в кулуарах саммита во Вьетнаме, так называемая встреча "на ногах", где они как раз согласились по поводу заявления по Сирии", — сказал Ханстман.

Отношения Москвы и Вашингтона ухудшились в связи с ситуацией на Украине. США ввели санкции против России, которые затем постоянно расширялись. Москва приняла ответные меры.

В начале июня Владимир Путин заявил, что Россия и США поддерживают диалог в многосторонних форматах, однако отношения двух стран находятся на низшей точке со времен холодной войны.