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Эксперты: кардинальных изменений по ситуации вокруг Украины не будет

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (76)
20:1304.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве. Архивное фотоФлаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Кардинальных изменений по ситуации вокруг Украины в ближайшее время не будет, Киев не решится на радикальные действия в отношении Донбасса, а страны Запада пока неокончательно изменили подход к проблеме, считают эксперты, принявшие участие в круглом столе "Ситуация на Украине. Какой будет судьба Донбасса?", организованном "Парламентской газетой".

Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады заявил, что США "не выполнили обязательство по защите Украины"

В понедельник в интервью газете "Ведомости" посол США в России Джон Хантсман заявил, что изначальной причиной охлаждения в российско-американских отношениях стала ситуация на Украине. По его словам, страны не смогут изменить существующее положение дел, пока не будут поняты "причины, которые нас сюда завели".

Статус-кво

По словам президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, сейчас конфликт на Украине находится в ситуации, когда крупномасштабная война с Донбассом невозможна, но и разрешение конфликта блокируется из-за внутриполитических проблем в стране.

"Стремление обострить ситуацию на Донбассе у них (властей Украины – ред.) присутствует постоянно, но желания должны совпадать с возможностями, а сейчас возможности Киева серьезно ограничены, потому что на Украине идет тяжелая и длительная внутренняя борьба за власть", — пояснил Ищенко.

Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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Он назвал второстепенными "любые проблемы, которые могут возникнуть в Донбассе". "Если кому-то из игроков в Киеве будет в какой-то момент выгодно обострение ситуации, то они могут ее обострить, но надо понимать, что в этот же момент кому-то это обострение будет невыгодно", — заметил эксперт.

"Мелкие провокации возможны, но крупный военный конфликт невозможен, слишком серьезные внутриполитические противоречия, и по любому вопросу они всегда выступают с диаметрально противоположными позициями. При концентрации усилий на захвате власти у них просто не хватает ресурсов сделать что-то серьезное на Донбассе, а провокации возможны", — добавил Ищенко.

Инертность Запада

По мнению эксперта, сейчас европейцы вообще перестали обращать внимание на конфликт в Донбассе. "Они занялись своими проблемами, просто не хотят заниматься ни Украиной, ни минскими соглашениями", — полагает Ищенко.

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Американцам сейчас Украина важна, ценна и интересна не как какой-то рычаг или средство борьбы с Россией, Украина им ценна и интересна с точки зрения геополитического торга, когда ее можно обменять или попытаться обменять на что-то им интересное в других регионах планеты. Сам приход Трампа свидетельствовал, что в США, по крайней мере, возникло равновесие между той группой элиты, которая собиралась продолжать агрессивную внешнюю политику по всем направлениям, и той группой, которая считала, что на все уже средств не хватает, нужно сконцентрироваться на самом важном", — продолжил он.

Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин отметил, что реальных изменений можно ожидать только тогда, когда страны Запада, поддержавшие приход к власти нынешней политической элиты на Украине с целью оказывать давление на Россию, поймут, что эта стратегия не работает.

"В ближайшей перспективе позитивных изменений кардинальных не будет, потому что они (страны Запада – ред.) действительно верят, что без Украины Россия не будет великой державой. Возвращение России в ранг великих держав – это для них катастрофа, потому что это конец того миропорядка, который возник в результате краха СССР, что они считают своей крупнейшей геополитической победой. Поэтому договариваться с Россией они будут только тогда, когда окончательно поймут, что конфронтация приносит больше минусов, чем плюсов", — пояснил Шишкин.

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