Акула до смерти искусала директора крупной американской инвесткомпании

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Погибшая от нападения акулы у берегов Коста-Рики женщина оказалась директором одной из крупнейших финансовых компаний в США. Об этом сообщает NY Daily News.

По информации местных властей, старший директор инвестиционной фирмы WL Ross & Co. LLС Рохина Бхандари погибла после того, как ее искусала акула в Тихом океане. Тело было опознано друзьями женщины.

49-летняя финансистка занималась дайвингом вместе с группой из 17 ныряльщиков в акватории Национального парка острова Кокос. Хищник напал на туристов, когда те всплывали после погружения. Акула успела несколько раз укусить Бхандари, прежде чем ее вытащили из воды. Туристке оказали первую помощь, однако она получила серьезные травмы ног и впоследствии скончалась от полученных ран.

В результате нападения пострадал и инструктор. Он выжил, но получил серьезные травмы.

Как сообщает Министерство окружающей среды, энергетики и телекоммуникаций Коста-Рики, трагедия произошла в Тихом океане в 530 километрах от побережья.

Национальный парк острова Кокос является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и известен тем, что в нем обитает множество видов акул.