Жертвой нападения на экс-президента Йемена также стал генсек его партии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене убили генерального секретаря партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) Арифа Аз-Зуку в ходе убийства бывшего лидера страны Али Абдаллы Салеха, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в партии.

Шиитские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Алла" в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы, и убили его в перестрелке.

По данным источников, генсек партии Ариф аз-Зука ехал в одной автоколонне с Салехом и был убит в ходе перестрелки.

Ранее канал сообщил, что повстанцы ранили и взяли в плен сына Салеха Халида и убили замглавы ВНК Ясира аль-Аваду.

ВНК ранее пообещал избрать в ближайшие дни нового лидера своих ополченцев.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.

Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзникам.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" в 2012 году он принял сторону хуситов в восстании против нового правительства, начавшемся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвовали единым фронтом в войне против правительственных сил и поддержавшей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.