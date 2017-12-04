Министр финансов Португалии избран новым главой Еврогруппы

Министр финансов Финляндии Петтери Орпо и министр финансов Португалии Марио Сентено перед заседанием Еврогруппы. 4 декабря 2017

Министр финансов Финляндии Петтери Орпо и министр финансов Португалии Марио Сентено перед заседанием Еврогруппы. 4 декабря 2017

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Министр финансов Португалии избран в понедельник новым главой совета министров финансов 19 стран еврозоны (Еврогруппы), говорится в сообщении в микроблоге Twitter Европейского совета.

Возглавлять Еврогруппу должен действующий министр финансов одного из государств еврозоны. Нынешний президент этого совета Йерун Дейссельблум, покинувший пост министра финансов Нидерландов, будет руководить Еврогруппой до середины января 2018 года.

"Еврогруппа избрала Марио Сентено, министра финансов Португалии, своим новым президентом. Он вступит в должность 13 января 2018 года", — следует из сообщения.

Новый президент Еврогруппы избран на два с половиной года.

Ранее сообщалось, что главы Минфинов четырех стран еврозоны выдвинули свои кандидатуры на пост президента Еврогруппы. А именно кандидатуры: министра финансов Португалии Марио Сентено (Mario Centeno), министра финансов Люксембурга Пьера Граменья (Pierre Gramegna), министра финансов Словакии Петера Казимира (Peter Kazimir) и министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы. Выборы нового главы Еврогруппы прошли на заседании этого совета в понедельник путем голосования.

Еврогруппа — это совет с регулярными встречами, на которых обсуждаются финансово-экономические темы, относящиеся к еврозоне. Этот совет, в частности, рассматривает вопросы и принимает решения, связанные с оказанием внешней финансовой помощи кризисным странам валютного блока.