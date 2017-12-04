В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села к северу от Донецка

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (55)

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии крупного калибра населенный пункт к северу от Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня, 4 декабря, в 16.50 (мск — ред.) ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) с населенного пункта Северное вели огонь по району населенного пункта Жабичево (находится на линии соприкосновения в северных пригородах Донецка — ред.), выпустив 16 снарядов калибром 152 миллиметра", — сказал представитель центра.