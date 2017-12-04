Партия Саакашвили заявила о задержании главы ее областного отделения

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала под Полтавой Севериона Дангадзе — руководителя Киевского областного отделения партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявила в понедельник член политсовета партии Ольга Галабала.

"На въезде в Полтаву Северион Дангадзе был задержан ночью, он был задержан представителями генпрокуратуры и СБУ ", — сказала Галабала на брифинге.

Она сообщила, что представители партии смогли выйти на связь с задержанным только утром в понедельник, выяснилось, что он был доставлен в изолятор СБ в Киеве.

По словам адвоката Дангадзе Юлии Сидорчук, ей удалось пообщаться со своим подзащитным. Ожидается, что в понедельник задержанному будет вручено подозрение о привлечении в качестве подозреваемого. При этом, как отметила адвокат, никаких пояснений правоохранительные органы по поводу мотивов задержания ей не дали.

По данным Галабалы, известно только, что задержанному инкриминируют преступление, предусмотренное статьей "содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности".