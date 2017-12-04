Мэй: у Британии и ЕС остаются "пара проблем", по которым есть разногласия

ЛОНДОН, 4 дек — РИА Новости, Мария Табак. У Британии и Евросоюза остаются "пара проблем", по которым сохраняются разногласия, но они могут быть преодолены уже в ближайшее время, заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Мы много работали, с хорошим настроем, но, несмотря на все усилия и значительный прогресс, достигнутый по многим направлениям, мы не смогли сегодня достичь полного соглашения", — сказала Мэй, выступая со специальным заявлением вместе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

"По паре проблем у нас остаются разногласия, нужны дополнительные переговоры и консультации. Но мы соберемся до конца недели, и я уверена, что переговоры завершатся позитивно", — отметила британский премьер.

Юнкер в свою очередь отметил, что рассчитывает на успешное завершение переговоров о Brexit до саммита ЕС 14-15 декабря.

Мэй не уточнила, о каких именно проблемах идет речь, однако, по всей видимости, речь точно идет, в том числе, о границе с Ирландией. Ранее в Лондоне и Брюсселе пошли слухи, что Северная Ирландия получит после Brexit особый статус и, по сути, останется в составе единого рынка ЕС и таможенного союза.

Однако лидер Демократической юнионистской партии, крупнейшей в Северной Ирландии, Арлен Фостер заявила, что "Северная Ирландия должна покинуть ЕС на тех же условиях, что и все Соединенное Королевство". После разговора Мэй с Фостер пресс-конференция британского премьера и Юнкера была заменена на короткие устные заявления.