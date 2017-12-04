Петицию за импичмент Порошенко подписали более ста тысяч человек

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Петиция за импичмент украинского президента Петра Порошенко набрала более ста тысяч подписей. Документ был размещен на сайте сhange.org.

Петиция под названием "Блогеры Украины против притеснений свободы слова" составлена "независимыми журналистами и блогерами". По мнению авторов документа, политика нынешнего главы государства привела к деградации важнейших демократических институтов, в особенности свободы слова.

"С 2014 года на Украине установилась всесторонняя диктатура президента Петра Порошенко, а конституционные права граждан грубо нарушаются", — говорится в тексте обращения.

В качестве доказательства составители петиции напомнили, что за время пребывания Порошенко у власти в стране погибли 12 журналистов. При этом заказчики и исполнители "показательных убийств" Олеся Бузины и Павла Шеремета до сих по не найдены, отмечают авторы.

Кроме того, в документе упоминаются и другие случаи притеснения украинских и иностранных журналистов, в том числе высылка из страны сотрудников российских СМИ Марии Князевой, Тамары Нерсесьян и Анны Курбатовой. В числе прочих нарушений свободы слова авторы документа назвали существование скандально известного сайта "Миротворец", несмотря на неоднократные призывы закрыть этот ресурс, и запрет президентом деятельности на Украине российских соцсетей, таких как "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"По нашему мнению, вышеперечисленной информации достаточно для запуска процедуры импичмента президента Порошенко", — заключают авторы петиции. Документ адресован Верховной раде Украины. Среди других адресатов — спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и председатель ОБСЕ Себастьян Курц.

Размещение петиции на сайте change.org по закону не обязывает украинские власти к каким-либо действиям. На официальном сайте президента Украины документ не зарегистрирован.