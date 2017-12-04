Юнкер уверен, что ЕС и Британия достигнут прогресса по Brexit до саммита

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что Евросоюз и Великобритания достигнут необходимого прогресса на переговорах о Brexit до саммита ЕС, который состоится 15 декабря, заявил он журналистам.

"Я должен сказать, что сегодня мы значительно сблизили наши позиции, благодаря (усилиям) премьер-министра Британии и готовности ЕК достичь справедливого соглашения с Британией. Я по-прежнему уверен, что мы можем достичь достаточного прогресса до заседания Евросовета 15 декабря", — сказал Юнкер после переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

По его словам, отсутствие договоренности в понедельник – "это не провал".

"Это начало последнего раунда. Я уверен, что мы достигнем соглашения в течение этой недели", — заявил Юнкер.