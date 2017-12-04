Прокуратура Брюсселя подтвердила дату принятия решения о выдаче Пучдемона

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Александр Шишло. В прокуратуре Брюсселя подтвердили, что судебное решение о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства автономии будет вынесено 14 декабря, о чем их адвокаты сообщили ранее в понедельник.

"Оглашение решения совещательной палаты (суда первой инстанции) состоится 14 декабря. Начало слушаний во дворце правосудия Брюсселя в 9.00 (11.00 мск), они будут проходить за закрытыми дверями", — сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.

Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают до 30 лет тюремного заключения.

Как сообщил РИА Новости источник в адвокатском корпусе, в понедельник в ходе второго тура слушаний в совещательной палате суда первой инстанции Брюсселя прокурор вновь призвал удовлетворить запрос об экстрадиции Пучдемона и четырех других экс-министров. Со своей стороны адвокаты изложили суду доводы против их выдачи Испании, настаивая на том, что выдвинутые обвинения продиктованы политическими мотивами, и Пучдемон и его коллеги не подлежат выдаче испанскому правосудию.

В ходе первой аудиенции 17 ноября в совещательной палате суда прокуратура Брюсселя потребовала удовлетворить ордер на арест, выданный Испанией. Если суд примет такое решение, Пучдемон и другие четыре экс-министра имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

По словам собеседника агентства, "с большой долей вероятности можно сказать, что Пучдемон встретит новогодние праздники в Брюсселе".

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.