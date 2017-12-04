Мэр Лондона хотел бы, чтобы город получил особый статус после Brexit

ЛОНДОН, 4 дек — РИА Новости, Мария Табак. Мэр Лондона Садик Хан хотел бы, чтобы британская столица получила особый статус после Brexit, по примеру того статуса, который якобы получит Северная Ирландия.

В понедельник в Брюсселе и в Лондоне пошли слухи о том, что Великобритании и ЕС удалось договориться по вопросу о границе Соединенного Королевства с Ирландией после Brexit. По некоторым данным, Северная Ирландия, по сути, останется в составе единого европейского рынка и европейского таможенного союза. По другим данным, однако, это неправда, и достигнутая договоренность вовсе не предполагает предоставления особого статуса Северной Ирландии. Тем не менее, мэр Лондона решил не дожидаться официальных объявлений и решил сразу высказать свою позицию.

"Если Тереза Мэй допустила возможность, что часть Соединенного Королевства может после Brexit остаться в составе единого рынка и таможенного союза, то это может иметь колоссальное значение для Лондона. Лондонцы подавляющим большинством проголосовали за сохранение членства в ЕС, и такая же договоренность могла бы защитить тысячи рабочих мест", — написал мэр в микроблоге в Twitter.

Власти Шотландии, региона, также голосовавшего на референдуме за сохранение членства страны в ЕС, не раз призывали предоставить Шотландии особый статус и дать ей возможность остаться в едином рынке.