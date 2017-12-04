В Канаде обнаружили подземный "лабиринт" времен ледникового периода

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Канадские исследователи обнаружили обширную пещерную систему под Монреалем, сообщает National Geographic.

Исследователи Квебекского спелеологического общества осматривали монреальскую пещеру Сен-Леонар, подземные пространства которой были обнаружены еще в 1812 году. Им удалось добраться до ранее неизвестной пещерной системы.

Ширина подземного пространства составляет чуть больше 200 метров, а высота около шести метров.

"Стены абсолютно гладкие, а потолок идеально горизонтальный", — сообщил один из нашедших подземный лабиринт спелеологов Люк Ле Бланк.

В пещерах исследователи обнаружили сталактиты и сталагмиты, которые говорят о том, что данная подземная система образовалась во времена ледникового периода. Это произошло около 10 тысяч лет назад благодаря отступающим ледникам, которые "раздвинули" горные породы.

"Доказательством тому служат выступы на одной из стен, которые идеально подходят к отверстиям на противоположной стороне", — объяснил Ле Бланк.

Спелеологи надеются вернуться к изучению своей находки, когда уровень воды в пещерах начнет снижаться.