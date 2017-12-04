На учениях США и Южной Кореи выявили неисправность одного из истребителей

ТОКИО, 4 дек — РИА Новости. На стартовавших крупномасштабных совместных учениях США и Южной Кореи была выявлена неисправность работы системы опор одного из американских истребителей-невидимок F-22 "Raptor".

По данным агентства Ренхап, четыре американских F-22 вылетели с южнокорейской военной базы в Кванджу в 08.00 по местному времени (02.00 мск) для выполнения задания в рамках учений. Через полтора часа истребители вернулись обратно на базу. Посадка всех четырех истребителей прошла в штатном режиме, отмечают источники агентства в военных кругах, однако один из "невидимок", докатившись до конца взлетно-посадочной полосы, не смог продолжить движение по земле.

После обнаружение неисправности военным пришлось вызвать специальную буксировочную технику, чтобы откатить истребитель в ангар. Предполагается, что причиной инцидента стала неисправность работы системы передней опоры.

Учения Vigilant ACE продлятся до 8 декабря и, по заявлению министерства обороны Южной Кореи, призваны продемонстрировать волю и способность военного альянса Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

По данным южнокорейских СМИ, учения станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22, и до 12 тысяч американских военнослужащих. Ожидается, что в рамках нынешних маневров будут отрабатываться операции по уничтожению передвижных ракетных пусковых установок КНДР с участием истребителей США F-22 и F-35A, пройдут огневые учения по нанесению ударов по дальнобойной артиллерии противника, а также десантные учения по высадке на вражеской территории.