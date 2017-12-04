В Киргизии бывший муфтий объяснил свое "двоеженство"

БИШКЕК, 4 дек – РИА Новости. Бывший муфтий Киргизии Чубак ажы Жалилов, которого подозревают в многоженстве, во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов рассказал, что не заключал брак со "второй женой". Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Он рассказал, что ту женщину, о которой шла речь, считает любимой, хотя не состоит с ней ни в официальном браке, ни в гражданском союзе. Единственная женщина, от которой у него есть дети, является официальной супругой", — рассказали в ГУВД.

Как пояснил Жалилов, своими высказываниями он никого не призывал к нарушению законодательства.

Ранее во время одной из своих проповедей богослов заявил, что взял вторую жену, хотя не развелся с первой. Это вызвало большой резонанс в киргизском обществе. Многоженство в стране является уголовно наказуемым и карается лишением свободы до двух лет. Бывшего муфтия пригласили на беседу в ГУВД.

Жалилов в 2010-12 годах возглавлял муфтият Киргизии. В прошлом он учился богословию в арабских странах. Жалилов женат, воспитывает пятерых детей.

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