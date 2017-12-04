Убийство Салеха только обострит противостояние в Йемене, считает эксперт

КАИР, 4 дек — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Убийство бывшего президент Йемена Али Абдаллы Салеха только обострит противостояние внутри Йемена и приведет к еще большему кровопролитию, считает бывший глава МИД Египта Мухаммед аль-Ораби.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Sputnik Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит в Сане. Съемка очевидца

"Конфликт будет развиваться с новой силой, теперь ожидается обострение внутреннего противостояния, не связанного напрямую с действиями арабской коалиции", — сказал аль-Ораби в интервью РИА Новости.

Экс-министр предположил, что гражданская война в Йемене будет более масштабной, чем противостояние повстанцев-хуситов с арабской коалицией под руководством Саудовской Аравией.

По мнению бывшего министра, повстанцы-хуситы доказали, что располагают значительными силами и контролируют ситуацию. "Убийство Салеха — это послание хуситов, которые доказали свою мощь и способность контролировать ситуацию", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что с гибелью Салеха шансов на мирное урегулирование стало еще меньше. "Это происшествие отдаляет политическое урегулирование, что означает продолжение вооруженного противостояния в Йемене… Международное сообщество должно незамедлительно вмешаться в ситуацию и остановить кровопролитие, а также попытаться решить другие проблемы, с которыми сталкивается Йемен", — добавил он.

Али Абдалла Салех погиб, когда вместе с другими руководителями возглавляемой им партии пытался на машине добраться до провинции Маариб. Как сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на военные источники, Салеха убили мятежники-хуситы в населенном пункте Сунхан вблизи Саны.

По информации телеканала, пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. Ранее представитель возглавляемой экс-президентом Йемена Али Абдаллой Салехом партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) подтвердил гибель бывшего главы государства. Подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане до этого также заявило, что экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит.

Со среды в столице Йемена Сане не затихают вооруженные столкновения между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих личных амбиций и навязанного им Ираном видения.