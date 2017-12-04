"Неожиданная" ссора: в Йемене убит экс-президент Али Абдалла Салех

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Хуситы в понедельник сообщили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдалла Салеха, чему предшествовал бывшего главы государства с давними союзниками по гражданской войне. По мнению экспертов, гибель Салеха может привести к обострению ситуации в стране, где существует целый комплекс проблем.
Между тем, как заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, российское внешнеполитическое ведомство пока не располагает официальными данными об убийстве Салеха.
Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" ведут войну против правительства страны с 2014 года. Одним фронтом с ними выступали сторонники бывшего президента Али Абдаллы Салеха (1994-2012). В свою очередь, врагами хуситов и Салеха выступал действующий президент страны Абд Раббу Мансур Хади и коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
"Неожиданная" ссора
Однако на прошлой неделе Салех рассорился с хуситами. По некоторым сообщениям, они не поделили контроль над крупнейшей мечетью в столице, которую в свое время построили по приказу самого Салеха и которая даже носила его имя — Ас-Салех. Впрочем, разрыв союзников выглядит неожиданным только для тех, кто следит за событиями в Йемене недавно – за время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла".
Их очередная "ссора" вылилась в танковые бои на улицах Саны, столицы Йемена. По данным телеканала Sky News Arabia, число погибших в ходе столкновений в Сане составило не менее 245 человек.
Лояльные экс-президенту силы установили контроль над 75% территории столицы. Саудовская коалиция, в свою очередь, приветствовала ссору в лагере своих врагов, а президент Хади отдал приказ лояльным им войскам наступать на столицу. Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих амбиций и в том, что Иран навязывает им свою волю.
"Службы безопасности отслеживали передвижения Салеха с субботы, как его перевозили с места на место, и узнали о плане его сторонников вывезти его… Когда Салех и его сопровождающие приехали в Санхан, силы безопасности попытались задержать его, но началась перестрелка, в результате которой был убит Салех и его сопровождающие, а нескольких из них задержали", — рассказал директор департамента по моральным вопросам аль-Махди.
По информации телеканала Sky News Arabia, пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. Телеканал показал кадры, на которых видно, как несут тело похожего на экс-президента Йемена человека с ранением в голову.
Кроме того, Sky News Arabia сообщил, что повстанцы ранили и взяли в плен сына Салеха Халида и убили замглавы партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) Ясира аль-Авады.
Ситуация обострится
По прогнозу старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, теперь ситуация в Йемене может еще больше обостриться.
"Йемен представляет собой целый комплекс проблем, если гибель подтвердится, то это усугубит ситуацию и обострит конфликт", — подчеркнул востоковед.
В свою очередь советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина считает, что убийство Салеха означает провал попыток достичь примирения между враждующими силами и говорит о промахе саудовских спецслужб, в такой ситуации возрастает роль международных посредников, в том числе и России.
"Новость о трагической гибели Али Абдаллы Салеха, бывшего руководителя Йемена, говорит о том, что до урегулирования в этой стране еще очень далеко. Это также свидетельствует о промахе саудовских спецслужб, которые последнее время активно работали над тем, чтобы примирить Салеха с его политическими оппонентами. Как только эти попытки увенчались успехом, сразу же Салеха убрали его союзники, недовольные примирением. Значит, не подстраховали и не уберегли, а надо было об этом позаботиться не только самому Салеху и его охране", — отметила Супонина.
По словам Супониной, "ситуация в Йемене будет дестабилизироваться в ближайшее время, продолжатся столкновения".
"Убийство Салеха — подрыв попыток примирения, которые, казалось бы, увенчались успехом. Внутренние неурядицы продолжатся", — заключила Супонина.
Нужна пауза
Как рассказала РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк, в ходе боев в Сане в ночь на понедельник погибли 125 человек, 238 человек получили ранения.
В свою очередь ООН на фоне обострившейся ситуации и кровопролитных боев призвал ввести в Йемене шестичасовую гуманитарную паузу для помощи местным жителям.
Координатор Организации объединенных наций по Йемену Джейми Макголдрик выразил озабоченность непрекращающимся насилием в Сане. "Я призываю все стороны конфликта экстренно ввести гуманитарную паузу во вторник, 5 декабря, между 10.00 и 16.00, чтобы позволить мирным жителям покинуть свои дома и получить помощь и защиту", — говорится в заявлении.