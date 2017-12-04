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"Неожиданная" ссора: в Йемене убит экс-президент Али Абдалла Салех

Сюжет:
Гибель экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха (12)
18:1204.12.2017
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© AFP 2017 / Mohammed HuwaisПовстанцы недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в СанеПовстанцы недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане
© AFP 2017 / Mohammed Huwais

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Хуситы в понедельник сообщили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдалла Салеха, чему предшествовал бывшего главы государства с давними союзниками по гражданской войне. По мнению экспертов, гибель Салеха может привести к обострению ситуации в стране, где существует целый комплекс проблем.

Экс-президент Йеменской Республики Али Абдалла Салех, архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех

Между тем, как заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, российское внешнеполитическое ведомство пока не располагает официальными данными об убийстве Салеха.

Йеменские повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" ведут войну против правительства страны с 2014 года. Одним фронтом с ними выступали сторонники бывшего президента Али Абдаллы Салеха (1994-2012). В свою очередь, врагами хуситов и Салеха выступал действующий президент страны Абд Раббу Мансур Хади и коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

"Неожиданная" ссора

Однако на прошлой неделе Салех рассорился с хуситами. По некоторым сообщениям, они не поделили контроль над крупнейшей мечетью в столице, которую в свое время построили по приказу самого Салеха и которая даже носила его имя — Ас-Салех. Впрочем, разрыв союзников выглядит неожиданным только для тех, кто следит за событиями в Йемене недавно – за время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла".

Сана. Архивное фото
© Фото : Sputnik/стрингер
В столице Йемена число погибших в столкновениях достигло 245 человек

Их очередная "ссора" вылилась в танковые бои на улицах Саны, столицы Йемена. По данным телеканала Sky News Arabia, число погибших в ходе столкновений в Сане составило не менее 245 человек.

Лояльные экс-президенту силы установили контроль над 75% территории столицы. Саудовская коалиция, в свою очередь, приветствовала ссору в лагере своих врагов, а президент Хади отдал приказ лояльным им войскам наступать на столицу. Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих амбиций и в том, что Иран навязывает им свою волю.

Ситуация в Йемене. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Al Basha
Арабская коалиция приветствовала разрыв экс-президента Йемена с хуситами
Однако в понедельник хуситы нанесли по Салеху ответный удар. Как рассказал РИА Новости представитель лояльной повстанцам части армии Яхъя аль-Махди, повстанцы отслеживали передвижения экс-президента Салеха несколько дней и собирались задержать его. Убит Салех был случайно, в своей родной деревне Санхан в провинции Сана.

"Службы безопасности отслеживали передвижения Салеха с субботы, как его перевозили с места на место, и узнали о плане его сторонников вывезти его… Когда Салех и его сопровождающие приехали в Санхан, силы безопасности попытались задержать его, но началась перестрелка, в результате которой был убит Салех и его сопровождающие, а нескольких из них задержали", — рассказал директор департамента по моральным вопросам аль-Махди.

Али Абдалла Салех. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Экс-президент Йемена погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщили СМИ

По информации телеканала Sky News Arabia, пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. Телеканал показал кадры, на которых видно, как несут тело похожего на экс-президента Йемена человека с ранением в голову.

Кроме того, Sky News Arabia сообщил, что повстанцы ранили и взяли в плен сына Салеха Халида и убили замглавы партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) Ясира аль-Авады.

Ситуация обострится

По прогнозу старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, теперь ситуация в Йемене может еще больше обостриться.

Али Абдалла Салех. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Эксперт: ситуация в Йемене обострится в случае подтверждения гибели Салеха
"В связи с сообщениями о его гибели, конечно, ситуация в Йемене обострится, равно как и ситуация с внутренней борьбой в стране, которая представляет собой одну из наиболее сложных конфликтных зон. Здесь и проблемы противостояния хуситского движения со сторонниками президента Хади, который находится в Саудовской Аравии, конфликт и внутри существовавшей коалиции между хуситами и Салехом, севером и югом Йемена, потому что политические силы, представлявшие южный Йемен, требуют независимости", — отметил эксперт.

"Йемен представляет собой целый комплекс проблем, если гибель подтвердится, то это усугубит ситуацию и обострит конфликт", — подчеркнул востоковед.

В свою очередь советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина считает, что убийство Салеха означает провал попыток достичь примирения между враждующими силами и говорит о промахе саудовских спецслужб, в такой ситуации возрастает роль международных посредников, в том числе и России.

Елена Супонина - политический обозреватель, востоковед. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Российского института стратегических исследований
Убийство Салеха говорит о промахе саудовских спецслужб, считает эксперт

"Новость о трагической гибели Али Абдаллы Салеха, бывшего руководителя Йемена, говорит о том, что до урегулирования в этой стране еще очень далеко. Это также свидетельствует о промахе саудовских спецслужб, которые последнее время активно работали над тем, чтобы примирить Салеха с его политическими оппонентами. Как только эти попытки увенчались успехом, сразу же Салеха убрали его союзники, недовольные примирением. Значит, не подстраховали и не уберегли, а надо было об этом позаботиться не только самому Салеху и его охране", — отметила Супонина.

Боевик-хусит недалеко от резиденции президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане
© AFP 2017 / Mohammed Huwais
В йеменской армии рассказали подробности смерти Салеха
В любом случае, по словам востоковеда, для Саудовской Аравии вмешательство во внутренние дела Йемена "явно оказывается совсем не легкой прогулкой, как на это рассчитывал наследный принц, министр обороны Мухаммед бен Сальман". "Ситуация становится еще более сложной и опасной, но здесь, возможно, свою роль могут сыграть международные посредники. И Россия, посредничество которой, на мой взгляд, будет сейчас в Йемене очень востребовано", — сказала она.

По словам Супониной, "ситуация в Йемене будет дестабилизироваться в ближайшее время, продолжатся столкновения".

"Убийство Салеха — подрыв попыток примирения, которые, казалось бы, увенчались успехом. Внутренние неурядицы продолжатся", — заключила Супонина.

Нужна пауза

Как рассказала РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк, в ходе боев в Сане в ночь на понедельник погибли 125 человек, 238 человек получили ранения.

Дым в столице Йемена Сана во время столкновений между повстанцами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. 3 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Huwais
Хуситы взорвали дом экс-президента Салеха в Йемене
"В Сане ночью произошли самые сильные столкновения за последнюю неделю. Насилие унесло жизни 125 человек, ранено 238 человек", — сказала она.

В свою очередь ООН на фоне обострившейся ситуации и кровопролитных боев призвал ввести в Йемене шестичасовую гуманитарную паузу для помощи местным жителям.

Координатор Организации объединенных наций по Йемену Джейми Макголдрик выразил озабоченность непрекращающимся насилием в Сане. "Я призываю все стороны конфликта экстренно ввести гуманитарную паузу во вторник, 5 декабря, между 10.00 и 16.00, чтобы позволить мирным жителям покинуть свои дома и получить помощь и защиту", — говорится в заявлении.

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Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех убит в Сане. Съемка очевидца
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