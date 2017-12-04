Внештатный корреспондент Sputnik в Йемене уже сутки не выходит на связь

ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ SPUTNIK В ЙЕМЕНЕ ПРОПАЛ И УЖЕ СУТКИ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ ПОСЛЕ ЗАХВАТА ПОВСТАНЦАМИ-ХУСИТАМИ ЗДАНИЯ ТЕЛЕЦЕНТРА В САНЕ