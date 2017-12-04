В ЕС напомнили Киеву о необходимости выплачивать пенсии жителям Донбасса

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Украинские власти должны выплачивать пенсии и пособия жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей без каких-либо дополнительных условий, заявил на брифинге в понедельник посол ЕС, глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли.

Ранее посол США на Украине Мари Йованович заявила, что правительство Украины делает недостаточно для помощи внутренним переселенцам из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей. Власти должны упростить механизм доступа к соцвыплатам переселенцев и людей, которые остаются в зоне конфликта, отметила она.

"Украина должна разработать инклюзивный подход к населению, которое проживает на неконтролируемой территории. Это значит, что все люди, которые должны получать пенсии и другую социальную помощь, они должны их получить без каких-либо условий", — сказал Мингарелли.

Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.\