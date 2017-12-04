Убийство Салеха говорит о промахе саудовских спецслужб, считает эксперт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Убийство бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха означает провал попыток достичь примирения между враждующими силами и говорит о промахе саудовских спецслужб, в такой ситуации возрастает роль международных посредников, в том числе и России, сказала РИА Новости советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

Подконтрольное повстанцам-хуситам МВД в Сане ранее заявило, что экс-президент Йемена Али Абдалла Салех был убит. Вместе с этим в соцсетях и некоторых СМИ появились фото якобы убитого Салеха. Чиновник возглавляемой Салехом партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) подтвердил гибель бывшего главы государства. Эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на военные источники сообщил, что Салеха убили мятежники-хуситы в населенном пункте Сунхан вблизи Саны.

"Новость о трагической гибели Али Абдаллы Салеха, бывшего руководителя Йемена, говорит о том, что до урегулирования в этой стране еще очень далеко. Это также свидетельствует о промахе саудовских спецслужб, которые последнее время активно работали над тем, чтобы примирить Салеха с его политическими оппонентами. Как только эти попытки увенчались успехом, сразу же Салеха убрали его союзники, недовольные примирением. Значит, не подстраховали и не уберегли, а надо было об этом позаботиться не только самому Салеху и его охране", — отметила Супонина.

В любом случае, по словам востоковеда, для Саудовской Аравии вмешательство во внутренние дела Йемена "явно оказывается совсем не легкой прогулкой, как на это рассчитывал наследный принц, министр обороны Мухаммед бен Сальман".

"Ситуация становится еще более сложной и опасной, но здесь, возможно, свою роль могут сыграть международные посредники. И Россия, посредничество которой, на мой взгляд, будет сейчас в Йемене очень востребовано", — сказала она.

По словам Супониной, "ситуация в Йемене будет дестабилизироваться в ближайшее время, продолжатся столкновения".

"Убийство Салеха — подрыв попыток примирения, которые, казалось бы, увенчались успехом. Внутренние неурядицы продолжатся", — заключила Супонина.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек.

Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих личных амбиций и навязанного им Ираном видения.