ОБСЕ зафиксировала более 300 тысяч нарушений перемирия в Донбассе за год

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала более 300 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе в этом году, заявил в понедельник первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"В этом году СММ ОБСЕ зафиксировала более 300 тысяч нарушений режима прекращения огня. Неизбежно, что при таких условиях гражданское население и дальше гибнет или получает ранения. На сегодня СММ ОБСЕ подтвердила более 400 жертв среди гражданского населения. Сюда входят данные относительного погибших и раненых", — сказал Хуг на пресс-конференции в Киеве.