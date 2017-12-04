Во Франции адвокаты Керимова ходатайствуют о закрытом режиме слушания

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокаты российского сенатора Сулеймана Керимова ходатайствуют о том, чтобы слушание по апелляции на избрание ему меры пресечения проходило в закрытом режиме, заявили в понедельник РИА Новости в апелляционном суде французского города Экс-ан-Прованс.

"Слушания будут завтра, но попасть на них нельзя. Это связано с тем, что адвокаты господина Керимова подали соответствующее ходатайство", — заявил собеседник агентства.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что сенатору предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

Судья принял решение, что Керимов останется на свободе под залог в 5 миллионов евро, но не сможет покинуть Францию. По мнению стороны обвинения, сенатор должен находиться под стражей.

МИД РФ ранее направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта.

Официальный представитель МИД Франции заявлял, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, а применим ли он в данном случае, определит местный суд.